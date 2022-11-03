Полузащитник «Челси» Жоржиньо может переехать в Испанию либо вернуться в Серию А.

Об интересе «Барселоны» к хавбеку известно давно: контракт итальянца истекает следующим летом, и именно каталонский клуб считается фаворитом в споре за подписание игрока. Как информирует Diario SPORT, на Жоржиньо есть ещё один серьёзный претендент – итальянский «Милан». При этом совсем не исключается, что в итоге 30-летний футболист согласится продлить соглашение с «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Жоржиньо три забитых мяча в 17 матчах за лондонский коллектив. Трансферная стоимость опорного полузащитника оценивается экспертами Transfermarkt в 35 млн евро.