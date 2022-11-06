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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Всё следовало заканчивать уже в первом тайме»

06 Ноября 2022 • 03:42 Комментировать
Милан
2:1
Специя
окончен

В матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря эффектному голу Оливье Жиру на последних минутах матча. По ходу игры фаворит имел большое преимущество, особенно в первой половине матча, и наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что все следовало заканчивать намного раньше.

- Матч, который мы сами себе усложнили, заканчивать все следовало в первом тайме. После пропущенного гола мы как-то сникли, такого не должно быть. Тем не менее, вера в успех не исчезла окончательно и мы добились своего, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

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Милан Стефано Пиоли
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