Сербским форвардом «Милана» интересуются «Специя» и «Кальяри»

Сербское дарование Марко Лазетич, перебравшийся в «Милан» в начале года, может отправиться в аренду зимой. В нынешнем составе клуба ему пока что не находится места в основе, и, в то же время, есть клубы, которые заинтересованы в приглашении нападающего. Это, как сообщает pianetamilan.it, «Специя» и «Кальяри», а также целый ряд клубов из чемпионата Нидерландов.

Сегодня вечером итальянский чемпион «Милан» играет со «Специей» в матче в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии, следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она доступна по ссылке на наш сайт.