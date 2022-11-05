Крунич: «Став чемпионами, мы стали раздражителем для других команд»

В тринадцатом туре итальянского чемпионата Серии А действующему чемпиону «Милану» предстоит сразиться со «Специей» - клубу, которому они весной неожиданно проиграли дома со счетом 1:2. Накануне игры боснийский легионер «Милана» Раде Крунич дал понять, что сейчас команда сталкивается с еще большим уровнем сопротивления, так как выступает в ранге чемпиона Италии.

- Став чемпионами Италии, мы стали еще большим раздражителем для соперников, всем хочется побить именно чемпионов Италии. Поэтому нам будет непросто. Но мы должны выиграть и баста, - цитирует слова Крунича pianetamilan.it.

Сегодня вечером «Милан» сыграет со «Специей» в матче в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Она будет доступна по ссылке на наш сайт.