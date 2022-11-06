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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Даниэля Мальдини едва не отобрал очки у «Милана»

06 Ноября 2022 • 00:49 Комментировать
Милан
2:1
Специя
окончен

Матч Серии А «Милан» - «Специя» стал настоящим праздником футбола. Моментов было предостаточно, а интрига сохранялась до последних атак.

На 16-й минуте Жуниор Мессьяс сместился к центру с левого фланга, и его удар был заблокирован. Затем Раде Крунич метров с шестнадцати попал в перекладину. Вскоре «Милан» повел - Тео Эрнандес получил на левом полуфланге кручёный заброс Исмаэля Беннасера из глубины, обработал мяч грудью и ногой поразил ближний угол. Еще до перерыва Леау с семнадцати метров вроде благодаря рикошету попал в перекладину,

На исходе часа «троянский конь» Даниэль Мальдини удержал мяч на левом полуфланге, не дал двум оппонентам себя обокрасть и низовым кручёным ударом послал футбольный снаряд в дальний угол, голкипер без шансов - 1:1. Спустя шесть минут Сандро Тонали с подступов к штрафной вонзил мяч прямо в левую девятку, но ВАР все испортил, усмотрев фол в начале атаки. И все же на последней минуте Тонали выполнил навес справа к дальней штанге, и Оливье Жиру в блестящем полёте с линии вратарской ногой вколотил мяч в сетку - 2:1. Француз тут же удалился за бурное празднование.

«Специя» остается аккурат над зоной вылета, а вот «Милан» вырвался на чистое второе место.

Протокол игры  
Милан2:1Специя
(1:0) Тео Эрнандес21'  
  59'Мальдини Даниэль (1:1)
(2:1) Жиру Оливье89'  
Татарушану ЧиприанКалюлю ПьерГаббия МаттеоТомори ФикайоТео Эрнандес  83'Беннасер Исмаэль  40' 46' (Тонали Сандро ( 46'  90') Крунич РадеМессьяс Жуниор  63' 72' (Жиру Оливье ( 72'  83'  90') Диас Браим 72' (Ребич Анте ( 72') Леау Рафаэл 90' (Тиау Малик ( 90') Ориги Дивок 72' (Де Кетеларе Шарль ( 72')
Запасные: Бакайоко ТьемуэБалло-Туре ФодеВранкс АстерКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинЮнгдал АндреасМиранте Антонио
Дронговски БартломейАмпаду Этан  74'Кивёр ЯкубКальдара Маттиа  89'Амьен-Аду Кельвен 54' (Реца Аркадиуш ( 54') Хольм ЭмильЭкдаль Альбин 90' (Стрелец Давид ( 90') Бурабия Мехди 69' (Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 69'  80') Агудело Кевин 68' (Верде Даниэле ( 68') Мальдини Даниэль 68' (Христов Петко ( 68') Нзола М'Бала  83'
Запасные: Бек Юлиус ЭскелундШер АймарЗовко ПетарЗут ЙерунСанка ЛеандруСала ЯкопоФеррер СальвадорНгиамба Орельен
05 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

Выстрел Леау в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Выстрел Леау в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Нзола не забивает в пустые ворота (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Нзола не забивает в пустые ворота (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Тео Эрнандеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Тео Эрнандеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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