Гол Даниэля Мальдини едва не отобрал очки у «Милана»

Матч Серии А «Милан» - «Специя» стал настоящим праздником футбола. Моментов было предостаточно, а интрига сохранялась до последних атак.

На 16-й минуте Жуниор Мессьяс сместился к центру с левого фланга, и его удар был заблокирован. Затем Раде Крунич метров с шестнадцати попал в перекладину. Вскоре «Милан» повел - Тео Эрнандес получил на левом полуфланге кручёный заброс Исмаэля Беннасера из глубины, обработал мяч грудью и ногой поразил ближний угол. Еще до перерыва Леау с семнадцати метров вроде благодаря рикошету попал в перекладину,

На исходе часа «троянский конь» Даниэль Мальдини удержал мяч на левом полуфланге, не дал двум оппонентам себя обокрасть и низовым кручёным ударом послал футбольный снаряд в дальний угол, голкипер без шансов - 1:1. Спустя шесть минут Сандро Тонали с подступов к штрафной вонзил мяч прямо в левую девятку, но ВАР все испортил, усмотрев фол в начале атаки. И все же на последней минуте Тонали выполнил навес справа к дальней штанге, и Оливье Жиру в блестящем полёте с линии вратарской ногой вколотил мяч в сетку - 2:1. Француз тут же удалился за бурное празднование.

«Специя» остается аккурат над зоной вылета, а вот «Милан» вырвался на чистое второе место.

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