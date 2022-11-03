Д'Агостино: «Я не верю в «Интер»

Бывший футболист римской «Ромы», а также «Удинезе», в свое время даже призывавшийся в сборную Италии Гаэтано Д'Агостино поделился своим прогнозом на исход чемпионата Италии. Он не верит в то, что «Интер», выигравший турнир в 2021 году, сможет составить конкуренцию в этом году. По мнению Гаэтано, сражаться за титул будут «Наполи» и «Милан».

- Считаю, что «Милан» будет основным конкурентом «Наполи». Это проект Пиоли и Мальдини. У них здоровый, гибкий менталитет, нет конфликтов и внутренних проблем, - цитирует Д'Агостино fcinter1908.it.

Напомним, что «Милан» является действующим победителем Серии А.