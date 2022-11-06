Пиоли: «Для Мальдини это был идеальный вечер»

В матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря эффектному голу французского нападающего Оливье Жиру на последних минутах матча.

Со стороны «Специи» гол забил Даниэль Мальдини, который является сыном технического директора команды Паоло Мальдини. Его успех прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли

- Я был уверен, что он забьет. Был уверен, что его поставят играть против нас. Такое случается в футболе Думаю, что для Паоло это был идеальный вечер, «Милан» победил, а его сын забил гол, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.