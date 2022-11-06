Тео Эрнандес: «Какой гол Жиру!»

В матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря эффектному голу французского нападающего Оливье Жиру на последних минутах матча. Француз забил акробатическим ударом после классной передачи Сандро Тонали. Его гол очень понравился Тео Эрнандесу - человеку, который забил первый гол в игре.

- Хороший матч. В первом тайме у нас было 4-5 явных возможностей для взятия ворот. Но когда не забиваешь ты, забивают тебе, они забили, нам было сложно, но Жиру забил потрясающий гол, - цитирует слова Эрнандеса pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет в гостевом матче с «Кремонезе», эта встреча состоится уже восьмого ноября.