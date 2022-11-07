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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали одарил футболкой юного поклонника «Милана»

07 Ноября 2022 • 05:21 Комментировать
Милан
2:1
Специя
окончен

В матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря эффектному голу французского нападающего Оливье Жиру на последних минутах матча. Француз забил акробатическим ударом после классной передачи Сандро Тонали.

А сразу после матча Тонали, который также забил красивый, но незасчитанный гол после выхода на замену, подошел к маленькому мальчику на трибуне, который держал в руках плакат с надписью «Тонали, можно мне твою футболку»?

Центральный полузащитник «Милана» с удовольствием расстался со своей футболкой, осчастливив юного поклонника «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сандро Тонали
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