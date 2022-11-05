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Чемпионат Италии. Серия А

Новый контракт Леау может обойтись «Милану» в 95 млн евро слухи

05 Ноября 2022 • 03:44 Комментировать
Милан
...
Специя
1 1.20 X 6.30 2 14.00
Через 18 ч. 11 мин.

Продление соглашения Рафаэла Леау – непростой вопрос для «Милана».

Руководство «россонери» давно вознамерилось подписать долгосрочный договор с португальцем, спрос на которого растёт с каждым месяцем, но до заключения сделки по-прежнему далеко. По информации TMW, «Милану» будет трудно добиться своего: с учётом зарплатных запросов 23-летнего форварда по пятилетнему контракту, комиссионных агентам и необходимости погасить долг игрока перед «Спортингом» общая стоимость договора может составить порядка 95 млн евро.

Интерес к Рафаэлу Леау проявляют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Действующий контракт футболиста с «Миланом» истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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