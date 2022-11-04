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Чемпионат Италии. Серия А

Томори: «О Скудетто начали думать после матча с «Лацио»

04 Ноября 2022 • 05:23 Комментировать
Милан
...
Специя
1 1.22 X 6.30 2 14.00
05.11 22:45

В прошлом году «Милан» после одиннадцатилетнего перерыва вернул себе чемпионский титул в итальянской Серии А, команда Стефано Пиоли опередила на два очка «Интер», и пытается защитить свой успех и в нынешнем сезоне. Английский защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал, в какой момент прошлого сезона он понял, что борьба за титул реальна.

- После матча с «Лацио» в нас что-то переломилось в лучшую сторону, мы пняли - да, мы можем сделать это! Голод - вот в чем секрет побед, взаимовыручка и общее стремление к победам также, - считает Томори, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Матч с «Лацио» прошёл в 34-м туре прошлого сезона, «Милан» выиграл в Риме со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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