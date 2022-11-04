Томори назвал троих самых сложных для себя нападающих Серии А

Английский защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори рассказал о том, кто из соперников в Серии А доставляет ему больше всего хлопот. По словам Томори, это трое нападающих, причем среди них итальянцев как таковых нет.

- Я назову троих соперников, с которыми мне, как защитнику, сложнее всего. Это Лаутаро, потому что он совершает много различных движений и ставит вас в сложное положение. Это Тэмми Абрахам, по той простой причине, что он очень хорошо знает меня и мою игровую манеру. А также это серб Влахович, потому что он очень мощен физически, с ним тяжело бороться в этом смысле, - цитирует Томори pianetamilan.it.