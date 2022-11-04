Стало известно, насколько «Милан» повысил зарплату Пиоли

Стала известна зарплата главного тренера «Милана» Стефано Пиоли по его новому контракту с итальянским клубом.

Напомним, 31 октября стало известно, что 57-летний специалист продлил соглашение с «россонери» до лета 2025 года. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, зарплата Пиоли была увеличена на 500 тысяч евро за сезон. Теперь его годовой оклад составляет 4,1 миллиона евро. Также в контракте тренера предусмотрены бонусы за победы в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

Напомним, что Пиоли возглавляет «Милан» с августа 2019 года. Под его руководством «россонери» впервые за 11 последних лет выиграли чемпионат Италии. После 12 туров текущего розыгрыша Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков.