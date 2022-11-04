Зеедорф: «Милан» становится похожим на самого себя»

Кларенс Зеедорф, в прошлом выступавший за «Милан», а также за другие большие клубы Европы, знает о чем говорит - а говорит он о том, что итальянский клуб начинает напоминать ему тот «Милан», который когда-то ставил на уши всю Европу.

- Я думаю, что 1\8 финала Лиги чемпионов это важная черта для клуба, это плоды проекта, который начался несколько лет тому назад. Мне очень понравились слова Мальдини и Пиоли после матча с «Ред Булл Зальцбургом». «Милан» снова становится «Миланом», и для этого надо ставить амбициозные цели, - цитирует слова Зеедорфа итальянское новостное агентство ITASportPress.