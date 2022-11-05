«Милан» объявил состав на матч со «Специей»

В тринадцатом туре итальянского чемпионата Серии А действующему чемпиону «Милану» предстоит сразиться со «Специей» - клубу, которому они весной неожиданно проиграли дома со счетом 1:2. Накануне игры, которая должна стать реваншем, наставник «россонери» Стефано Пиоли объявил состав своей команды.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Габбиа, Томори, Эрнандес, Беннасер, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Ориги.

Сегодня вечером «Милан» сыграет со «Специей» в матче в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Она будет доступна по ссылке на наш сайт.