Мальдини: «Теперь можно приступать к чему-то серьёзному»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург». В результате команда пробилась в 1\8 финала самого престижного клубного турнира Европы, то есть вошла в 16 лучших команд Европы. Паоло Мальдини, технический директор команды, очень доволен результатом.

- Надо быть амбициозными, и мы довольны результатом. Теперь можно будет говорить и о чем-то серьезном, - заявил Мальдини в интервью pianetamilan.it.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году.