Итальянские «зелёные» снова требуют запретить вечерние матчи на «Сан Сиро»

Энергетический кризис в Европе стимулирует так называемых «зеленых» еще усерднее выдвигать свои требования, и теперь они требуют отменить проведение вечерних матчей на «Сан-Сиро».

Как подсчитал кто-то из организации Codacons, которая печется об интересах потребителей и проблемах окружающей среды, такой стадион потребляет примерно 25 тысяч киловатт электричества во время одной вечерней игры, и это по нынешним ценам равно 12 275 тысячам евро.

- Это в целых десять раз больше, чем потребляет в среднем итальянская семья за год, - кипит от возмущения президент Codacons Марко Донцелли.