Жиру: «Забил именно такой гол, которые мне нравятся»

В матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря эффектному голу французского нападающего Оливье Жиру на последних минутах матча. Француз забил акробатическим ударом после классной передачи Сандро Тонали. Жиру прокомментировал свой успех.

- Гол, который мне нравится, акробатическим ударом. Сандро Тнали классно навесил в нужное место, и я сделал то, что люблю делать перед воротами. Я рад за команду, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет в гостевом матче с «Кремонезе», эта встреча состоится уже восьмого ноября.