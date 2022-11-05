Кассано похвалил «Милан» за квалификацию в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано нахваливает «Милан» за успехи в последних матчах - команда Стефано Пиоли выиграла два матча кряду со счетом 4:0 в Лиге чемпионов, в результате чего вернулась в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы - впервые с сезона 2011\2012.

- В матче против «Зальцбурга» мне понравилась поддержка болельщиков, она чувствовалась весь матч. У меня сразу возникло ощущение, что «Милан» проиграть не может, несмотря на не самый мощный первый тайм. Квалификация в плей-офф - это отличный результат, теперь можно говорить о новом начале сезона для «Милана», - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.