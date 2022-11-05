Даниэль Мальдини: «У нас никто не хотел играть в одной команде с Ибрагимовичем»

Воспитанник «Милана» Даниэль Мальдини, который пока что выступает в составе «Специи», рассказал о том, что в бытность его игроком «Милана» ему было очень трудно тренироваться вместе с Ибрагимовичем. По словам Мальдини, Ибрагимович имеет очень жесткий воспитательный стиль.

- Ибрагимович давит на тебя почти до оскорблений, но вы понимаете, что это ради вашего же блага. После тренировки он успокаивается, может даже обнять тебя. Могу точно сказать, что когда он пришёл в команду, никто не хотел выступать в спаррингах на стороне его команды, - цитирует Даниэля Мальдини pianetamilan.it.

Сегодня вечером «Милан» играет со «Специей» в матче в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии, следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она доступна по ссылке на наш сайт.