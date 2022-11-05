«Разбойник» - «Милан» поздравил Жана-Пьера Папена с днём рождения

Пресс-служба чемпиона Италии, «Милана», поздравила Жана-Пьера Папена, бывшего нападающего команды, с очередным днем рождения - ему сегодня 59. Папен родился в 1963-м году, он выступал за «Милан» в первой половине 90-х годов, в то время, когда «Милан» смотрелся столь же непобедимым, как сегодня мадридский «Реал» (который, наоборот, как раз тогда был не очень).

Пресс-служба «Милана», поздравляя Папена, назвала его «разбойником штрафной площади».

Сегодня вечером «Милан» сыграет со «Специей» в матче в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Она будет доступна по ссылке на наш сайт.