Неста: «Милан» растёт благодаря чётким идеям»

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста, как и подобает итальянцам, внимательно следит за тем, что происходит в родном футболе, вне зависимости от того, где он находится и чем занимается. Неста рад успехам «Милана», который в прошлом сезоне выиграл Скудетто, а в нынешнем сумел решить задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

- «Милан» поднимается благодаря четким игровым идеям, даже несмотря на то, что иногда команда буксует. Она стала взрослой, полноценной. В чемпионате «Милан» чуть отстает, но я думаю, он еще прибавит, - сообщил Неста в интервью телеканалу DAZN.