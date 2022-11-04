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Чемпионат Италии. Серия А

Томори: «Ибрагимович - это машина»

04 Ноября 2022 • 22:29 Комментировать
Милан
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Специя
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Через 22 ч. 2 мин.

Английский защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори рассказал о своих коллегах по команде, которая, напомним, в прошлом сезоне выиграла чемпионат и вернула себе титул после одиннадцати лет воздержания. Особенно Томори выделил Златана Ибрагимовича - он назвал его настоящим профессионалом, который подает ему пример того, к чему нужно стремиться.

- У меня со всеми отличные отношения. Ибрагимович - настоящая машина, истинный профессионал. Я очень уважаю его. Для меня этот человек как точка отсчета, как пример, - цитирует слова английского защитника «Милана» pianetamilan.it.

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Милан Златан Ибрагимович
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