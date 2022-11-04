Томори: «Ибрагимович - это машина»

Английский защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори рассказал о своих коллегах по команде, которая, напомним, в прошлом сезоне выиграла чемпионат и вернула себе титул после одиннадцати лет воздержания. Особенно Томори выделил Златана Ибрагимовича - он назвал его настоящим профессионалом, который подает ему пример того, к чему нужно стремиться.

- У меня со всеми отличные отношения. Ибрагимович - настоящая машина, истинный профессионал. Я очень уважаю его. Для меня этот человек как точка отсчета, как пример, - цитирует слова английского защитника «Милана» pianetamilan.it.