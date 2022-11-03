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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Жиру – настоящий чемпион, он должен сыграть на ЧМ-2022»

03 Ноября 2022 • 22:07 Комментировать
Милан
...
Специя
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05.11 22:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович похвалил своего товарища по команде Оливье Жиру.

Пока 41-летний швед залечивает травму, 36-летний француз неплохо его заменяет, регулярно поражая ворота соперников и ассистируя партнёрам.

«Жиру определённо заслуживает сыграть на чемпионате мира, – считает Ибрагимович. – Он настоящий чемпион. Оливье не из тех, кто забивает по 40 голов за сезон, но у него есть качества, которых не отыскать у других. Он не сосредоточен на себе, играет на команду. С момента своего прибытия он принёс много пользы «Милану», – заявил в интервью Canal+ Ибрагимович.

В текущей кампании Оливье Жиру стал автором восьми голов и четырёх результативных передач, проведя 17 матчей за «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Чемпионат Мира Златан Ибрагимович Оливье Жиру
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