Ибрагимович: «Жиру – настоящий чемпион, он должен сыграть на ЧМ-2022»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович похвалил своего товарища по команде Оливье Жиру.

Пока 41-летний швед залечивает травму, 36-летний француз неплохо его заменяет, регулярно поражая ворота соперников и ассистируя партнёрам.

«Жиру определённо заслуживает сыграть на чемпионате мира, – считает Ибрагимович. – Он настоящий чемпион. Оливье не из тех, кто забивает по 40 голов за сезон, но у него есть качества, которых не отыскать у других. Он не сосредоточен на себе, играет на команду. С момента своего прибытия он принёс много пользы «Милану», – заявил в интервью Canal+ Ибрагимович.

В текущей кампании Оливье Жиру стал автором восьми голов и четырёх результативных передач, проведя 17 матчей за «россонери».