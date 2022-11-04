Томори: «Идеальные отношения с руководством»

Английский защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори рассказал о своих коллегах по команде, которая, напомним, в прошлом сезоне выиграла чемпионат и вернула себе титул после одиннадцати лет воздержания.

Большую заслугу в этом Томори отводит тренеру команды - 56-летнему Стефано Пиоли, который принял клуб осенью 2019 года. Томори утверждает, что у него сложились идеальные отношения со всем руководством клуба.

- У нас очень открытый и готовый прийти на помощь тренер, но не только тренер, также Мальдини, Массара, даже болельщики - все они готовы всегда помочь, необязательно на поле, в бытовой ситуации, связанной с языком, к примеру. Мы двигаемся вперед все вместе. Для меня, как для игрока, это идеально, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.