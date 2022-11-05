Берлускони выступает против сноса «Сан-Сиро»

Мы уже не раз сообщали о том, что легендарный «Сан-Сиро» может почить в бозе, если городские власти Милана примут решение снести арену. Против такого сценария выступает влиятельный Сильвио Берлускони - человек, который возглавлял «Милан» в период самых славных страниц, написанных в истории этого стадиона.

- Стадион, его 70 лет существования, истории, должен иметь статус культурного объекта и оберегаться соответствующим образом. Снести стадион означает лишить Милан пласта его истории, истории итальянского футбола. Это один из столбов, которые обозначают, идентифицируют Италию в мировом футболе, - написал Берлускони в своей социальной сети.