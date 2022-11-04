«Реал» не продаст Браима Диаса в «Милан»

Мадридский «Реал» не намерен отпускать полузащитника Браима Диаса в «Милан» на постоянной основе.

23-летний испанец защищает цвета «россонери» на правах аренды с начала прошлого сезона. Договор рассчитан до лета 2023 года и предусматривает опцию выкупа, однако «Реал» не продаст Диаса в «Милан», сообщается на страницах издания AS. Ожидается, что в следующем сезоне хавбек получит шанс зарекомендовать себя на «Сантьяго Бернабеу».

Браим Диас стал автором четырёх забитых мячей и одной результативной передачи, отыграв 14 матчей за «Милан» в нынешней кампании. Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 18 млн евро.