Жиру: «Хочу играть, часто общаюсь с Ибрагимовичем об этом»

В матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря эффектному голу французского нападающего Оливье Жиру на последних минутах матча. Француз забил акробатическим ударом после классной передачи Сандро Тонали. Жиру заявил, что полон сил и желания играть.

- Как я не раз говорил, очень хочу играть. Я настроен, я мотивирован. Очень часто разговариваю со Златаном Ибрагимовичем на эту тему. Он считает так же, как и я. Нам повезло иметь тело, которое позволяет выдавать больше ожидаемого. Когда голова хочет, нет пределов. Готов играть еще и еще, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.