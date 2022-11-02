Мальдини назвал двух игроков, за которыми он не успевал в бытность защитником

Легендарный Паоло Мальдини назвал две фамилии игроков, за которыми не мог поспеть в бытность свою защитником итальянского «Милана».

- Мне повезло или не повезло играть с величайшими игроками - и против них. Мне повезло поиграть против Марадоны, а также против Роналдо - обоих я без раздумий ставлю на свой подиум. Это были единственные игроки, за которыми я не успевал. Все остальные не создавали мне каких-либо неразрешимых проблем, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Паоло Мальдини провел всю карьеру в «Милане», он дебютировал за клуб в августе 1985 года и завершил карьеру лишь в 2009 году.