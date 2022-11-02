Тонали: «Надеюсь, Беннасер продлит контракт»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали прокомментировал ситуацию с контрактом своего партнёра Исмаэля Беннасера. Напомним, соглашение игрока с «россонери» истекает по окончанию сезона.

«Беннасер является ориентиром для всех на поле. Мы часто ищем его, потому что он способен диктовать темп. Надеюсь, Исмаэль сможет договориться с клубом о новом контракте. Он отлично чувствует себя здесь, также у нас с ним хорошее взаимопонимание», – цитирует Тонали Football Italia.

В нынешнем сезоне Беннасер отметился одним голом в итальянской Серии А. 24-летний француз выступает за команду Стефано Пиоли с 2019 года, когда перебрался из «Эмполи».