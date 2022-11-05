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Чемпионат Италии. Серия А

Раванелли: «Лицо «Милана» - это Тонали»

05 Ноября 2022 • 21:54 Комментировать
Милан
0:0
Специя
1 1.23 X 6.20 2 14.00
1-й тайм

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли наслаждается успехами «Милана», который в прошлом сезоне выиграл чемпионат, а сейчас обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Особенно ему нравится Сандро Тонали - его он считает лицом нынешнего «Милана».

- В «Милане» есть различные игроки, которых можно назвать лицом команды. Но для меня это Тонали. Он идеально отражает серьезно намерений команды, ее усердия. Тонали дает на поле все, он может стать для клуба кем-то вроде Барези или Мальдини, - считает Раванелли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

 

Сегодня вечером «Милан» сыграет со «Специей» в матче в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Она будет доступна по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабрицио Раванелли Сандро Тонали
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