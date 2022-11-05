Поттер: «Обамеянг совсем не такой, каким его видят окружающие»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что образ Пьер-Эмерика Обамеянга не соответствует его истинному характеру.

«Возможно, общественность считает Обамеянга шумным, эпатажным человеком, но это совсем не так. Лично мне он кажется тихим и очень скромным парнем, который всегда поддерживает товарищей по команде.

С первых дней нашего сотрудничества он относился ко мне с исключительным уважением. Да, его предпочтения в автомобилях и одежде несколько отличаются от моих, но я бы хотел думать, что у нас есть и сходства. С ним приятно работать», – цитирует журналист Адам Ньюсон наставника лондонцев.