Ковачич возобновил тренировки с «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

Напомним, на прошлой неделе хорват не тренировался в общей обойме и пропустил матч Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Тем не менее, на сегодняшний день футболист сохраняет неплохие шансы принять участие в ближайшем туре Английской премьер-лиги в дерби против лондонского «Арсенала».

На счету Ковачича один гол в нынешнем сезоне, который был забит на родине футболиста в Австрии в ворота «Ред Булл Зальцбурга». Напомним, Матео выступает за «Челси» с 2018 года.