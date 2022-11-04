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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ковачич возобновил тренировки с «Челси»

04 Ноября 2022 • 15:38 Комментировать
Челси
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Арсенал
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06.11 15:00

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

Напомним, на прошлой неделе хорват не тренировался в общей обойме и пропустил матч Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Тем не менее, на сегодняшний день футболист сохраняет неплохие шансы принять участие в ближайшем туре Английской премьер-лиги в дерби против лондонского «Арсенала».

На счету Ковачича один гол в нынешнем сезоне, который был забит на родине футболиста в Австрии в ворота «Ред Булл Зальцбурга». Напомним, Матео выступает за «Челси» с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Матео Ковачич
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ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
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