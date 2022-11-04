Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в приобретении эквадорского таланта «Брайтона» Мойзеса Кайседо.

По информации Daily Mail, боссы «сливочных» видят в хавбеке замену Луке Модричу. Сообщается, что стоимость перехода игрока «чаек» может составить 68 миллионов фунтов. Отметим, что контракт Кайседо истекает через три года. По данным СМИ, Мойзес находится в одном списке с Джудом Беллингемом, Флорианом Виртцом, Бруну Гимараэсом и Энцо Фернандесом.

Ранее руководство «Брайтона» оценило полузащитника в 100 миллионов евро. В услугах эквадорца также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

