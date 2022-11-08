​Мяч, который игрок «Реала» запустил на балкон, продают за 200 евро

В понедельник вечером «Реал» сенсационно проиграл в гостевом дерби против «Райо Вальекано» - 2:3. Стадион, на котором выступает эта команда, известен тем, что он находится в непосредственной близости от жилых многоэтажек. Местные жители имеют возможность смотреть футбол прямо со своих балконов.

По ходу матча полузащитник «Реала» Федерико Вальверде нанёс удар по воротам, и мяч прилетел прямо на балкон, где его поймал человек. Он продаёт этот мяч за 200 евро.

«Вальверде ударил мячом по моей квартире. Он немного повреждён от удара о дом, но всё ещё пригоден для игры», - написал болельщик.