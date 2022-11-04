Анчелотти: «Реал» Мадрид – лучший клуб всех времён»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал свой клуб лучшим за всю историю. Напомним, за свою карьеру итальянцу также приходилось тренировать такие большие команды, как «Ювентус», «Милан» и «Бавария».

«Реал» Мадрид – лучший клуб всех времён. В этой команде всё организовано на высшем уровне. Также это самый успешный клуб с огромной историей», – сказал Анчелотти на своей пресс-конференции.

Напомним, Анчелотти перед началом прошлого сезона во второй раз в карьере возглавил мадридский «Реал». За своё пребывание в «королевском клубе» Карло выиграл все возможные трофеи, включая два титула Лиги чемпионов.