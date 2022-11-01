Йович признал, что попал в «Реал» не в лучшее время

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович вспомнил, как стал игроком мадридского «Реала».

Летом 2019 года «сливочные» приобрели серба у франкфуртского «Айнтрахта» за 63 млн евро. Трансфер оказался провальным: Йович отыграл за мадридцев 51 матч, отметившись тремя голами.

«Перейти в «Реал» было очень приятно. Невероятный опыт, и я горжусь тем, что был частью величайшего клуба в мире. Но, думаю, я оказался там слишком рано. Кроме того, когда я пришёл, отличную форму набрал Карим Бензема, который заслуженно выиграл «Золотой мяч». Где-то мне не повезло, но в целом это был очень полезный опыт», – рассказал в интервью ATV Йович.