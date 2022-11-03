Сёмин: «Однажды мы сможем увидеть Хвичу в мадридском «Реале»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, ранее заявившего, что мечтает выступать за мадридский «Реал».

Сёмин считает, что однажды грузинский футболист сможет осуществить свою мечту.

«Сейчас Хвича делает всё для того, чтобы прийти к своей мечте. Думаю, что однажды мы сможем увидеть его в мадридском «Реале». Сегодня у него всё хорошо в «Наполи», он играет и забивает голы. Тренер ему доверят, а это самое главное», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» минувшим летом из батумского «Динамо». Ранее футболист также выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», где и успел поработать с Сёминым.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл в составе неаполитанской команды 17 матчей, забив в них восемь голов, а также отдав 10 результативных передач.