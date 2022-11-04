Кроос: «Я ушёл из сборной, так как хотел проводить больше времени с семьёй»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал своё решение завершить карьеру в сборной Германии. Напомним, немец объявил об уходе из «бундестим» сразу после окончания чемпионата Европы в 2021 году.

«Чемпионат мира приближается, но также приближается мой отпуск. Я ушёл из сборной, так как хотел проводить больше времени с семьёй. Мои дети хотят проводить время со своим отцом, а жена – с мужем», – цитирует футболиста Madrid Xtra.

Этот сезон может стать для Крооса последним в футболке «Реала», ведь его контракт с «королевским клубом» истекает уже летом. Ходят слухи, что немец может объявить о завершении профессиональной карьеры.