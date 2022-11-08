«Реал» проиграл в Ла Лиге впервые за полгода

Мадридский «Реал» потерпел поражение в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3).

Сегодняшнее поражение стало для «сливочных» первым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, а также лишило команду первого места в турнирной таблице – на вершине снова «Барселона». Примечательно, что «Реал» не проигрывал в чемпионате на протяжении полугода – с 8 мая, когда случилось минимальное поражение в дерби от «Атлетико».

На счету «Реала» на сегодняшний день 32 набранных очка, в активе «Барселоны» – 34 балла. Идущий третьим «Атлетико» значительно отстал – 24 очка.

В следующем туре команда Карло Анчелотти примет на своём поле «Кадис».