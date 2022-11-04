Родриго: «Слова Видаля о «Реале»? Давайте оставим его в покое, у него разбито сердце»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго прокомментировал слова полузащитника «Фламенго» Артуро Видаля в адрес «королевского клуба». Напомним, чилиец после победы своей команды на Кубке Либертадорес обещал «надрать задницу «Реалу» на клубном чемпионате мира».

«Слова Видаля о «Реале»? Давайте оставим его в покое, у него разбито сердце», – цитирует TNT Sport Brasil.

Видаль выступает за бразильский «Фламенго» с этого лета, когда пришёл свободным агентом из миланского «Интера». Мадридский «Реал» должен начать выступления на клубном чемпионате мира зимой, но конкретные даты пока неизвестны.

Ранее Артуро также выступал в Ла Лиге, где защищал цвета каталонской «Барселоны».