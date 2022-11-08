Вальверде отправил мяч на балкон жилого дома в матче с «Райо Вальекано»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде в этот раз не смог поразить чужие ворота, зато отправил мяч за пределы стадиона.

«Реал» неожиданно уступил «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги (2:3), и уругваец попытался исправить положение, пробив из-за пределов штрафной площади – удар получился настолько сильным и неточным, что мяч покинул пределы стадиона «Кампо-де-Вальекас» и оказался на балконе жилого дома, расположенного за воротами.

«Райо Вальекано» нанёс «Реалу» первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата и лишил первого места в турнирной таблице: лидерство вернулось к «Барселоне», которая ранее одолела «Альмерию» (2:0).