«Реал» потерпел неудачу в попытках приобрести Канселу

Мадридский «Реал» был заинтересован в трансфере защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, но руководство «горожан» и окружение игрока ясно дали понять, что португалец не заинтересован в переходе. Об этом сообщает The Real Champs.

По информации источника, Канселу очень нравится в «Манчестер Сити». Футболист считает, что в данный момент времени для него не может быть лучшего места в плане профессионального развития. Жоау нравится работать с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

У Канселу действует контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года. Португалец намерен отработать своё соглашение минимум до конца.