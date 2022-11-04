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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» потерпел неудачу в попытках приобрести Канселу

04 Ноября 2022 • 13:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
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05.11 18:00

Мадридский «Реал» был заинтересован в трансфере защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, но руководство «горожан» и окружение игрока ясно дали понять, что португалец не заинтересован в переходе. Об этом сообщает The Real Champs.

По информации источника, Канселу очень нравится в «Манчестер Сити». Футболист считает, что в данный момент времени для него не может быть лучшего места в плане профессионального развития. Жоау нравится работать с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

У Канселу действует контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года. Португалец намерен отработать своё соглашение минимум до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Жоау Канселу
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