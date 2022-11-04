Джо Коул: «Люди много говорят о Беллингеме, забывая при этом о Вальверде»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джо Коул считает, что выступления хавбека мадридского «Реала» Федерико Вальверде в этом сезоне остаются недооценёнными.

«Люди много говорят о Беллингеме, забывая при этом о Вальверде. Лично я считаю, что Федерико также хорош, как и Джуд», – цитирует Коула Madrid Zone.

Напомним, 24-летний Вальверде в нынешнем сезоне записал на свой счёт 8 голов и 4 результативные передачи во всех турнирах, тогда как 19-летний Беллингем отметился 7 голами и двумя ассистами в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Следующим летом Джуд может перебраться в мадридский «Реал», который готов выложить за его трансфер серьёзные деньги.