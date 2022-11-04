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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джо Коул: «Люди много говорят о Беллингеме, забывая при этом о Вальверде»

04 Ноября 2022 • 12:02 Комментировать (2)
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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07.11 23:00

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джо Коул считает, что выступления хавбека мадридского «Реала» Федерико Вальверде в этом сезоне остаются недооценёнными.

«Люди много говорят о Беллингеме, забывая при этом о Вальверде. Лично я считаю, что Федерико также хорош, как и Джуд», – цитирует Коула Madrid Zone.

Напомним, 24-летний Вальверде в нынешнем сезоне записал на свой счёт 8 голов и 4 результативные передачи во всех турнирах, тогда как 19-летний Беллингем отметился 7 голами и двумя ассистами в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Следующим летом Джуд может перебраться в мадридский «Реал», который готов выложить за его трансфер серьёзные деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джо Коул Федерико Вальверде Джуд Беллингем
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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Ale10JUFC
04 Ноября 2022 в 12:04
Потому что Беллингема продадут а Вальверде нет ..
ivan_petrenko95
04 Ноября 2022 в 13:07
Вальверде и так там где и должен быть, а Беллингему предстоит будущим летом непростой выбор, возможно важнейший в его жизни. За Санчо два года назад была сильная борьба после его шикарных выступлений в Боруссии, и похоже он сделал неправильный выбор, по крайней мере пока его карьера затухает все сильней и сильней.
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