Куртуа: «Реал» пропускает слишком много глупых голов»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа недоволен игрой команды в обороне.

Нерасторопность «сливочных» у собственных ворот стоила им трёх очков в поединке чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3).

«В этом году мы слишком часто пропускаем глупые голы, которые происходят из-за нашей несобранности в определённых эпизодах, – отметил после матча Куртуа, также прокомментировавший победный гол «Райо Вальекано» с пенальти: «Думаю, пенальти был перебит справедливо – мы видели, что Карвахаль вбежал в штрафную», – признался бельгиец.

После 13 туров Ла Лиги «Реал» пропустил 13 голов – на девять больше, чем лидирующая в турнирной таблице «Барселона».