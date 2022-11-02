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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» считает «Манчестер Сити» главным конкурентом в борьбе за Беллингема

02 Ноября 2022 • 13:58 Комментировать
Боруссия Д
...
Бохум
1 1.25 X 6.10 2 11.50
05.11 17:30

Мадридский «Реал» опасается конкуренции с «Манчестер Сити» в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналистки Мелиссы Редди, «королевский клуб» считает «горожан» единственной серьёзной угрозой, которая может помешать подписать англичанина.

Напомним, Беллингем следующим летом, скорее всего, покинет дортмундскую «Боруссию». Помимо «Реала» и «Манчестер Сити», в игроке заинтересованы лондонский «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что опасения «Реала» связаны не с финансовыми возможностями. «Сливочные» готовы выложить за игрока круглую сумму, но они считают, что спортивный проект «Манчестер Сити» может оказаться для Джуда более привлекательным.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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