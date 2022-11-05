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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема – о голе Рамоса в финале Лиги чемпионов с «Атлетико»: «После этого мы знали, что победим»

05 Ноября 2022 • 14:02 Комментировать
Атлетико М
...
Эспаньол
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вспомнил о финале Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» в 2014 году. Напомним, под самый занавес встречи защитник Серхио Рамос сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Там «сливочные» забили три безответных гола и завоевали свой десятый в истории титул Лиги чемпионов.

«Гол Рамоса в финале Лиги чемпионов против «Атлетико» был просто сумасшедшим. Я знал, что должно что-то произойти и тут на… Рамос сравнивает счёт. После этого мы уже знали, что победим», – заявил Бензема в интервью журналисту Заку Нани.

Рамос в данный момент выступает за «ПСЖ». В ⅛ финала Лиги чемпионов Серхио может вернуться на «Сантьяго Бернабеу», так как парижане могут второго год подряд попасть на «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Карим Бензема ПСЖ Серхио Рамос
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