Бензема – о голе Рамоса в финале Лиги чемпионов с «Атлетико»: «После этого мы знали, что победим»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вспомнил о финале Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» в 2014 году. Напомним, под самый занавес встречи защитник Серхио Рамос сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Там «сливочные» забили три безответных гола и завоевали свой десятый в истории титул Лиги чемпионов.

«Гол Рамоса в финале Лиги чемпионов против «Атлетико» был просто сумасшедшим. Я знал, что должно что-то произойти и тут на… Рамос сравнивает счёт. После этого мы уже знали, что победим», – заявил Бензема в интервью журналисту Заку Нани.

Рамос в данный момент выступает за «ПСЖ». В ⅛ финала Лиги чемпионов Серхио может вернуться на «Сантьяго Бернабеу», так как парижане могут второго год подряд попасть на «Реал».