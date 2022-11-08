«Райо Вальекано» сбросил «Реал» с трона, забив три мяча

Заключительный матч 13-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» завершился сенсацией. Уже на пятой минуте от линии штрафной Санти Комесанья забил мяч. Альваро Ривера Гарсия выходил один на один с голкипером, но Тибо Куртуа выиграл дуэль. «Реал» проснулся к концу первого тайма, Лука Модрич уверенно реализовал 11-метровый, а Эдер Милитао головой переправил мяч в дальнюю часть ворот после подачи углового, 2:1, чемпионы, казалось, выиграли первый тайм, но Альваро Гарсия после серии рикошетов расстрелял ворота.

Родриго и Франсиско Гарсия стреляли рядом с крестовинами. В середине второй части игры Оскар Трехо не забил пенальти, но оказалось, что Куртуа покинул ленточку до удара. Повторная попытка - результативная (3:2). Родриго у дальней штанги метров с трех умудрился не забить, и «королевский клуб» уступил.

«Райо Вальекано» уже седьмой, а вот соперник проигрывает два очка «Барселоне».