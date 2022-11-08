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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» сбросил «Реал» с трона, забив три мяча

08 Ноября 2022 • 00:59 Комментировать (9)
Райо Вальекано
3:2
Реал Мадрид
окончен

Заключительный матч 13-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» завершился сенсацией. Уже на пятой минуте от линии штрафной Санти Комесанья забил мяч. Альваро Ривера Гарсия выходил один на один с голкипером, но Тибо Куртуа выиграл дуэль. «Реал» проснулся к концу первого тайма, Лука Модрич уверенно реализовал 11-метровый, а Эдер Милитао головой переправил мяч в дальнюю часть ворот после подачи углового, 2:1, чемпионы, казалось, выиграли первый тайм, но Альваро Гарсия после серии рикошетов расстрелял ворота.

Родриго и Франсиско Гарсия стреляли рядом с крестовинами. В середине второй части игры Оскар Трехо не забил пенальти, но оказалось, что Куртуа покинул ленточку до удара. Повторная попытка - результативная (3:2). Родриго у дальней штанги метров с трех умудрился не забить, и «королевский клуб» уступил.

«Райо Вальекано» уже седьмой, а вот соперник проигрывает два очка «Барселоне».

Протокол игры  
Райо Вальекано3:2Реал Мадрид
(1:0) Комесанья Санти5'  
  37'Модрич Лука (1:1)
  41'Милитао Эдер (1:2)
(2:2) Гарсия Альваро Ривера44'  
(3:2) Трехо Оскар67'  
Димитриевски СтолеБалью Иван  87'Лежён ФлорьянКатена Алехандро  2'Гарсия Франсиско IIIКомесанья Санти 79' (Сисс Пате ( 79') Валентин ОскарПаласон Иси 88' (Фалькао Радамель ( 88') Трехо Оскар  48' 71' (Лопес Унаи ( 71') Гарсия Альваро Ривера 88' (Санчес Сальвадор ( 88') Камелло Серхио 88' (Pep Chavarria ( 88'  90')
Запасные: Мумин АбдулБебе ТьягуМуньос Мигель IIЭрнандес МариоСавельич ЭстебанЛопес ДиегоСуарес Марио
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  65' 85' (Начо Фернандес ( 85') Милитао ЭдерАлаба ДавидМенди Ферлан 85' (Васкес Лукас ( 85') Вальверде ФедерикоЧуамени Орельен 69' (Камавинга Эдуардо ( 69') Модрич Лука  61' 79' (Диас Мариано ( 79') Асенсио МаркоРодриго  70'Винисиус Жуниор  11'
Запасные: Одриосола АльвароСебальос ДаниАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
07 ноября. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
08 Ноября 2022 в 01:24
Кто-то из Барсы говорил, что перед перерывом на ЧМ каталонцы должны опередить Реал... Как в воду глядел... Райо симпатичная команда, не испугались людей в черном... Самоотдача у них была запредельная, особенно в атаке... Браво тренеру!...
Sergey999
08 Ноября 2022 в 01:20
Вообще нужно толкового напа покупать. Без Бенза решать некому. Родриго сырой, Вини походу звезду схватил, и на этом все, больше забивать некому
ARTUR
08 Ноября 2022 в 01:15
Райо становится грозой топов , вязкий как кисель футбол полностью лишил движения Мадрида, кстати и не особо куда то спешившего, полная расхлябанность в игре , агроном не реагирует на косяки Карвахаля и меняет почему Чуамени ,хотя и он был не особо .. а кто был ?? Был Куртуа ,который отбил пенку ,но дал повторный опять из за того что Карвахаль раньше вбежал чем пробили . Вини схавали и не заметили ,Барса бухает и танцует ..
pol-black
08 Ноября 2022 в 01:14
вухахаха!!! славнейший мадрид споткнулся о 9-ю команду чемпионата!
Sergey999
08 Ноября 2022 в 01:15
Ну бывает чего уж там. В этом сезоне Реал скорее всего вообще без трофеев будет.
ARTUR
08 Ноября 2022 в 01:16
Так и вас они тоже делали )))
Sergey999
08 Ноября 2022 в 01:18
Про это забыли)) главное 0-4 в прошлом сезоне)))
ARTUR
08 Ноября 2022 в 01:18
Нетак жестко конечно ))
Sergey999
08 Ноября 2022 в 01:09
Ну что сказать. Проиграли совершенно по делу. Про судейку писать смысла нет, это удел барсаглоров. По игре-Вини превращается во второго Неймара, толку абсолютно нет, одни кривляния и катания по полю. Модрич выдохся конкретно, много ошибок. Родриго-это замена Бензема??? Смешно, матч провалил абсолютно. Менди просто идиотик. Валверде-не его день. Где фирменные удары Асенсио?? Походу начался спад. Осталось еще потерять очки с Кадисом и все в ажуре.
П.с а тем временем хромая, косая, ущербная Барселона уверенно движется к чемпионству.
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Райо Вальекано Райо Вальекано
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