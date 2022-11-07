Бензема может пропустить матч с «Кадисом», который состоится 10 ноября

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема помимо сегодняшнего матча в чемпионате Испании с «Райо Вальекано» может пропустить и поединок следующего тура с «Кадисом». Об этом сообщает Marca.

Поединок с «Кадисом» должен состояться в середине этой недели, а именно – 10 ноября. Если верить источнику, участие француза в матча находится под сомнением.

Ранее Бензема пропустил уже 4 последних матча мадридского «Реала». Сегодняшняя игра с «Райо Вальекано» станет уже пятой. В нынешнем сезоне форвард успел записать на свой счёт 5 голов в 7 матчах чемпионата Испании.

Недавно Карим получил свой первый в карьере «Золотой мяч».