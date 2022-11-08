Перес: «До сих пор горжусь подписанием Бензема»

Президент мадридского «Реала» в очередной раз поделился восторгом от сделки, которую провернул в далёком 2009 году.

13 лет назад, ещё будучи восходящей звездой, француз перебрался в «Реал» из «Лиона». Трансфер обошёлся «сливочным» в 35 млн евро.

«Секрет Бензема прост – он лучший в мире. Я помню, как мы купили его у «Лиона» в 2009 году. Он сочетал в себе мастерство Зидана и взрывную энергию Роналдо, и с годами он становился всё лучше, в итоге добравшись до заслуженного «Золотого мяча». До сих пор горжусь подписанием Карима и тем, что пришёл к нему домой для переговоров, хоть это и было давно», – заявил Флорентино Перес.